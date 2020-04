STARGAZERY: Albuminformationen

Das kommende Album wird "Constellation" heißen und über Pure Steel Records am 29. Mai auf uns losgelassen werden. Das dritte Album der Finnen wird wieder melodischen Metal mit Keyboards enthalten, der in diese Lieder unterteilt ist:

1. Sinners In Shadows

2. War Torn

3. Self–Proclaimed King

4. Ripple The Water

5. I Found Angels

6. Constellation

7. Caught In The Crossfire

8. Dark Side Of The Moon

9. In My Blood

10. Raise The Flag