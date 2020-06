STATIC-X: mehr

Das Album wird am 10. Juli erscheinen und diese Lieder enthalten:

1. Regeneration

2. Hollow (Project Regeneration)

3. Worth Dyin For

4. Terminator Oscillator

5. All These Years

6. Accelerate

7. Bring You Down (Project Regeneration)

8. My Destruction

9. Something of My Own (Project Regeneration)

10. Otsego Placebo

11. Follow

12. Dead Souls

Es gibt auch nach dem Stück 'All These Years' ein zweites Video, diesmal zu 'Hollow (Project Regeneration)':

Wer das Album bestellen will, schaut hier.