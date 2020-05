STATIC X besingt alle diese Jahre

Die wiedergegründeten US-Rocker haben mit 'All These Years' einen Song ihres kommenden Albums "Project Regeneration Vol. 1" als Video veröffentlicht:

Eigentlich sollte das Album am 29. Mai erscheinen, aber aufgrund von Produktionsverzögerungen aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde der Termin für die CD auf den 10. Juli verschoben, das Vinyl wird dann am 14. August folgen. Das Besondere an dem Album ist, dass alte Gesangsspuren des verstorbenen Wayne Static neben zahlreichen Gastsängern verwendet wurden.

