STATIQBLOOM: Neues Album

Am 07.06.2019 wird das in Brooklyn beheimatete Duo STATIQBLOOM ihr neues Album "Asphyxia" via Metropolis/Soulfood veröffentlichen. Fade Kainer und Denman C. Anderson präsentieren einen Post-Industrial-Sound, der vom frühen Industrial- und EBM-Sound beeinflusst ist.



Der Song 'Eight Hearts Eight Spikes' kann bei BANDCAMP angehört werden.



Live ist die Band am 06.06.2019 zur WGT-Warm-up-Party im Felsenkeller Leipzig zu erleben. Dort spielen weiterhin unter anderen DIVE, NORDARR und IN SLAUGHTER NATIVES.

