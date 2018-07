STATUS QUO mit gleich zwei Live-Scheiben

Am 17. August dürfen sich Freunde der Drei-Akkorde-Rocker freuen, die mittlerweile etwa 118 Millionen Platte verkauft haben, denn gleich zwei ungewöhnliche Live-Ton-Dokumente werden den Weg über Earmusic in die heimischen Player finden dürfen.

Die erste Scheibe, die es als CD und Vinyl geben wird, nennt sich "Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall" und wurde eben dort aufgenommen. Dazu Francis Rossi: "Es gibt keinen vergleichbaren Ort wie die Royal Albert Hall. Jeder Künstler möchte dort spielen. Unsere Akustik-Show dort zu präsentieren ist wie ein wahr gewordener Traum. Die Quo-Klassiker wurden von uns und unserer zusätzlichen Akustik-Band auf eine neue, frische Art und Weise präsentiert, die den Melodien einen besonderen Glanz verleiht. Völlig akustisch ist dies eine Show, auf die wir immer stolz sein werden."

Hier ist die Setliste der Aufnahme aus der Royal Alber Hall:

1. And It's Better Now

2. Break The Rules

3. Again And Again

4. Paper Plane

5. Rock 'N' Roll

6. Caroline

7. Hold You Back

8. That's A Fact

9. Down Down

10. Pictures Of Matchstick Men

11. Rollin' Home

12. Band Introductions

13. Don't Drive My Car

14. Reason For Living

15. Claudie

16. Rain

17. Marguerita Time

18. Na Na Na

19. Whatever You Want

20. Rockin' All Over The World

21. Burning Bridges

Der zweite Rundling heißt "Down Down & Dirty At Wacken" und enthält die Show aus dem letzten August. Auch dazu Francis Rossi: "Das Wacken Open Air ist ein Festival wie kein anderes. Die Energie, die Zuschauer, die Lautstärke. Wo kann es besser für Quo sein, die Songs so laut wie irgend möglich aufzudrehen, als dort? Wir haben unser Electric-Set mit Vollgas geliefert, denn nichts anderes wäre fürs Wacken Festival akzeptabel gewesen. Es sind Performances wie diese, auf denen Quos Ruf aufgebaut ist."

Dieses Pack wird übrigens auch eine DVD enthalten, auf der die Show in ihrer siebzigminütigen Gänze zu sehen sein wird und die wahlweise von einer CD oder einer Doppel-LP begleitet sein wird. In Wacken wurden diese Lieder gespielt:

01. Caroline

02. Something About You Baby I Like

03. Rain

04. Softer Ride

05. Beginning Of The End

06. Hold You Back

07. Proposin' Medley

08. Paper Plane

09. In The Army Now

10. Roll Over Lay Down

11. Down Down

12. Whatever You Want

13. Rockin’ All Over The World

14. Rock And Roll Music/Bye Bye Medley

Übrigens ist die Band aktuell auch wieder unterwegs. Hier kann man dabeisein:

7. Juli Norway Rock, Kvinesdal, Norway

21. Juli Middlesbrough Town Hall, North Yorkshire, UK

22. Juli Rewind Festival, Scone Palace, Perth, Scotland

27. Juli Carfest North, Bolworth Estate, Cheshire

29. Juli Country Rendez-Vous Festival, Craponne-sur-arzon, France

1. August Bork Havn Musikfestival, Denmark

3. August Leipzig, Parkbühne, Germany

4. August Lieder am See, Spalt, Germany

5. August Eschweiler (bei Aachen), Freilichtbühne Eschweiler Markt, Germany

10. August Alcatraz Metal Fest, Kortrijk, Belgium

11. August Ritterhude, Hamme Forum - Aussengelände, Germany

17. August Rottweil, Kraftwerk (Ferienzauber) Germany

18. August Wanfried, Wanfrieder Hafen - Open Air, Germany

25. August Sunshine Festival, Upton on Severn, Worcestershire, UK

26. August Carfest South, Laverstoke Park Farm, Hampshire

27. August Kendal Rugby Club, Kendal, UK

29. September Campo Pequono, Lisbon, Portugal

4. Oktober Olympiaworld, Olympiahalle, Innsbruck, Austria

5. Oktober bigBOX Allgäu, Kempten, Germany

6. Oktober Hallenstadion, Zürich, Switzerland