STEEL PROPHET bringt

Am 26. April wird das Album über ROAR erscheinen und folgende Lieder enthalten:

1. The God Machine

2. Crucify

3. Thrashed Relentlessly

4. Dark Mask / Between Love And Hate

5. Damnation Calling

6. Soulhunter

7. Buried And Broken

8. Lucifer / The Devil Inside

9. Fight, Kill

10. Life = Love = God Machine

Es gibt zwar noch nichts zu hören von dem neunten Album der US Amerikaner, aber Fans können das Album bereits auf CD oder Vinyl vorbestellen.