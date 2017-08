STILLBORN: Comeback-Album kommt am 27. Oktober!

Nach durchaus respektablen Erfolgen in der Frühzeit (konkret zwischen 1989 und 1992) wollte der aus Göteborg stammenden Formation der Durchbruch leider dennoch nicht gelingen. Daran konnte auch die spätere Kooperation mit Messiah Marcolin inklusive der Umbenennung in COLOSSUS nichts ändern. Daher sollte es 1996 zur von vielen Fans betrauerten Auflösung von STILLBORN kommen.

Als jedoch 2013 erste Gerüchte einer Reunion die Runde machten, waren die Getreuen sofort wieder Feuer und Flamme und in wenigen Wochen, genauer gesagt am 27. Oktober, wird eben jenen mit "Nocturnals" tatsächlich das Comeback-Album der schwedischen Gothic/Doom-Rocker serviert. Die Scheibe wird zehn Songs enthalten und wurde mit Henrik Stendahl im Studio "Juicy Halftone" in Kopenhagen aufgenommen.

Bemerkenswert ist auch noch die Tatsache, dass STILLBORN momentan wieder in der Besetzung des 89er Debüts "Necrospirituals" aktiv ist, sprich die Herren Kari Hokkanen (v), Ingemar Henning (gt.), Peter Asp (dr.) und Erik Sandquist (gt.) in der Tat bestrebt scheinen den einst eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Dazu passend kommentiert die Band ihre Rückkehr folgendermaßen: "We thought this spark had burnt out but once again, the sun explodes. A new dawn is rising."

Zur ersten (von uns vor einiger Zeit vorgestellten) Single 'Lorelei' gibt es übrigens auch bereits ein Video zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=8BFfXmo0Yis&feature=youtu.be