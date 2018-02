Im März wird die polnische Death-Metal-Band STILLBORN sich mit ihrem neuen Studioalbum "Crave For Killing" (VÖ:12.03.2018) wieder zurück kehren. Als kleinen Vorgeschmack wurde jetzt über Soundcloud der Song 'To Be' hochgeladen.

