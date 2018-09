STONEDIRTs Dritte ist erschienen

"Backlash-Zone" gibt es bereits seit letzten Freitag, hier ist das Video zu 'Steadfast': Youtube.

Das Album kann direkt im Shop des ungarischen Labels bestellt werden. Hier ist die Trackliste:

Steadfast

In Metal We Trust

Rebel Revolution

Unbreakable

Beyond Control

Worms of Despair

Cosy Coffin Rot

Desolation Hammer

Ambivalent Recreated Humanization