STONED JESUS: Hört euch 'Water Me' an, Tourdaten

Das vierte Album der ukrainischen Band mit dem Titel "Pilgrim" ist am letzten Freitag erschienen, aber wer sich noch nicht für einen Kauf entscheiden konnte, sollte sich mal 'Water Me' anhören, dass den muskalischen Horizont der Stoner Band erweitert: Youtube.

In Kürze werden die Ukrainer auch bei uns live vorstellig werden:

07.09.18 UA - Kyiv / Bingo Club

08.09.18 UA - Odesa / Western

13.09.18 DE - Wiesbaden / Schlachthof

14.09.18 DE - Stuttgart / JH Hallschlag

15.09.18 CH - Pratteln / Z 7

17.09.18 DE - München / Feierwerk

18.09.18 AT - Graz / PPC

19.09.18 AT - Vienna / Arena

20.09.18 DE - Leipzig / Werk 2

21.09.18 DE - Berlin / Bi Nuu

22.09.18 NL - Nijmegen / Doornroosje

23.09.18 NL - Amsterdam / Melkweg

24.09.18 DE - Köln / Helios 37

25.09.18 DE - Bielefeld / Forum

26.09.18 BE - Brussels / Magasin 4

27.09.18 FR - Paris / Petit Bain

28.09.18 UK - London /The Garage

29.09.18 UK - Sheffield / Doom vs Stoner Festival

12.10.18 UA - Lviv / FESTrepublic

13.10.18 UA - Rivne / Staleva Gora

14.10.18 UA - Vinnytsia / Blockpost Pidkova

19.10.18 UA - Kharkiv / ART AREA DK

20.10.18 UA - Dnipro / Makhno Pub

22.10.18 CZ - Brno / Kabinet

23.10.18 SK - Bratislava / Randal Club

24.10.18 AT - Salzburg / Rockhouse

26.10.18 FR - Rennes /Lètage GARMONBOZIA

27.10.18 FR - Vallet / Westill Festival

28.10.18 FR - Bordeaux / Void - Make It Sabbathy

29.10.18 FR - Toulouse / Rex

31.10.18 PT - Porto / Hard Club

01.11.18 PT - Lisbon / RCA Club

02.11.18 SP - Madrid / Caracol

03.11.18 SP - Barcelona / Salamandra

04.11.18 FR - Montpellier / Secret Place

05.11.18 IT - Savigliano / Circolo Arci Mezcal

06.11.18 IT - Milano / Circolo Magnolia

07.11.18 AT - Innsbruck / PMK

08.11.18 AT - Linz / Stadtwerkstatt

09.11.18 HU - Budapest / A38

10.11.18 SL - Ljubljana / Klub Gromka

11.11.18 SL - Ljubljana / Klub Gromka