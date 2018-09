STONE SOUR: Deluxe-Version von

Es bleibt natürlich ein völliger Nepp, einige Zeit nach der Erstveröffentlichung, in diesem Fall 15 Monate, eine neue Version mit zusätzlichen Liedern zu veröffentlichen, damit die Fans sich das Album ein zweites Mal kaufen. Trotzdem will ich nicht verheimlichen, dass es von "Hydrograd", dem letzten Album der US-Rocker STONE SOUR, jetzt eine neue Ausgabe gibt, die mit einer Bonus-CD aufwarten kann, die akustische Versionen, B-Seiten und unveröffentlichte Songs enthält. Hier ist die Tracklist der Zusatz-Scheibe:

1. Burn One Turn One

2. Bootleg Ginger

3. Live Like You're On Fire

4. Subversive

5. Unchained

6. Bombtrack

7. Outshined (Live at Sphere)

8. Song #3 (Acoustic)

9. Mercy (Acoustic)

10. Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I) [Acoustic]

11. The Witness Trees (Acoustic)

12. Mercy (Live at Sphere)

13. Fabuless (Live at Sphere)

Wer die Band unterstützen möchte, statt die Platte im Handel zu kaufen, kann die Scheibe auch bei der Band direkt als Bundle oder über pledgemusic.com, wobei auch noch 10% an einen guten Zweck gespendet werden, bestellen.