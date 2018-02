STONE TEMPLE PILOTS: Neues Album kommt am 16. März!

Nach all den Dramen und Tragödien die sich in den letzten Monaten abgespielt haben, war es nicht unbedingt abzusehen, dass wir eines Tages tatsächlich ein weiteres Album von STONE TEMPLE PILTOS zu hören bekommen würden.

Doch zum Glück sieht Gitarrist Dean De Leo die Band auch als etwas Therapeutisches und gab im Vorfeld der Veröffentlichung folgendes Statement dazu ab: "Für uns ist der beste Weg, unserer Vergangenheit gerecht zu werden, indem wir darauf aufbauen und weiterhin neue Musik schreiben."

Am 16. März wird es nun endlich soweit sein, STONE TEMPLE PILOTS wird mit "Stone Temple Pilots", das erste gemeinsam mit Sänger Jeff Gutt aufgenommene Werk präsentieren. Dieses wird nicht nur als CD und Digital zu erhalten sein, sondern auch als Vinyl und folgende Songs enthalten:

Middle Of Nowhere Guilty Meadow Just A Little Lie Six Eight Thought She’d Be Mine Roll Me Under Never Enough The Art Of Letting Go Finest Hour Good Shoes Reds & Blues

Über http://stonetemplepilots.com/ kann das am 25. Mai in "schwarzem Gold" veröffentlichte Teil bereits jetezt vorbestellt werden. Als Bonus erhält man die beiden Songs 'Meadow' und 'Roll Me Under' zum Download freigeschaltet.

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Walter Scheurer Tags: stone temple pilots chester bennington scott weiland core