STONE TEMPLE PILOTS: neues Album im Februar, erste Kostprobe online

Am 7. Februar 2020 wird "Perdida", das achte Studioalbum von STONE TEMPLE PILOTS erscheinen. Dabei wird es sich um das erste rein akustisch eingespielte Werk der US-Rocker handeln, das zehn, zum größten Teil überaus persönliche Tracks enthält. Die Band - Gitarrist Dean DeLeo, Bassist Robert DeLeo, Drummer Eric Kretz und der seit 2017 zum Line-Up zählende Sänger Jeff Gutt - hat dafür die Produktion selbst übernommen und sich in Kretz' "Bomb Shelter Studio" eingenistet.

Nicht zuletzt durch die Verwendung von eher Rock-unüblichen Instrumenten wie Flöte, Altsaxophon, Vintage-Keyboards, eines Guitarrón und eines Marxophons (eine Art Zither) dürfte die musikalische wie emotionale Reise mit "Perdida" zu einem überaus entspannenden Vergnügen werden.

Die Tracklist wurde bereits veröffentlicht:

Fare Thee Well

Three Wishes

Perdida

I Didn’t Know The Time

Years

She’s My Queen

Miles Away

You Found Yourself

I Once Sat At Your Table

Sunburst

Den Opener darf man sogar schon antesten: