STORMWARRIOR: Neues Album im November!

Mein Herz springt vor Freude im Dreieck - die Hamburger von STORMWARRIOR veröffentlichen 22. November via Massacre Records ihr neues Album.

"Norsemen" ist dabei der Nachfolger des im Januar 2014 erschienenden "Thunder & Steele"-Albums.

Das schmucke Artwork von Andreas Marschall gibt es derweil schon zu bewundern, weitere Informationen folgen!

…the storm of the north hath only just begun…