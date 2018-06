STORMWIND (D) - Bisher unveröffentlichtes Album erscheint am 22. Juni

Karthago Records lassen Headbanger-Träume wahr werden: Nachdem sich bereits das legendäre und jahrelang vergriffene Debüt-Album von STROMWIND "Taken By Storm" einer Neuauflage erfreuen durfte, wirft das kultige Label am 22. Juni mit "Burning Wheels" ein bisher gänzlich unveröffentlichtes Album der deutschen Stahlschmiede in einer abermals stark limitierten Auflage von nur 500 Stück hinterher. Die CD wurde mit einem Echtheitszertifikat versehen, ist handnummeriert und wartet mit fünf Bonus-Tracks auf. Bei dieser geringen Auflage sollte durchaus Eile geboten sein. Vorbestellungen können über Karthago Records oder Pure Steel getätigt werden.

