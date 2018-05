STORMWITCH - Video zum kommenden Album

STORMWITCH, die Metal-Veteranen von der Schwäbischen Alb, werden am 29.06.2018 über Massacre Records ihr elftes Studioalbum "Bound To The Witch" veröffentlichen. Als ersten Vorgeschmack hierauf gibt es nun das Lyrikvideo zum Opener "Songs Of Steel", das die Truppe um die beiden Gründungsmitglieder Andy Mück und Jürgen Wannenwetsch in Sachen Produktion ein gutes Stück heavier und druckvoller präsentiert als noch auf dem Vorgängeralbum. Daran werden sicherlich die beiden Rückkehrer Volker Schietow und Marc Oppold sowie der junge Gitarrist Toby Kipp ihren Anteil haben, der erst im zweiten Jahr den Besen reitet.

So oder so, die Sturmhexe und natürlich vor allem ihre Stimme präsentieren sich auf jeden Fall unverkennbar wie eh und je, und wenn ihr mich fragt auch ein gutes Stückchen bissiger und hungriger als zuletzt. Das neue Album kann also kommen!



Einstweilen hier der Videoclip zum Warmhören: