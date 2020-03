STORMWITCH: Es hat mal wieder gekracht!

Letztes Jahr gab es ja ein mächtiges Beben bei den Sturmhexen als relativ kurzfristig von der Lebensgefährtin von Sänger Andy Mück und gleichzeitiger Managerin Lis die komplette Mannschaft gefeuert wurde. Daraufhin entbrannte in einer Fangruppe auf Facebook ein öffentliche Schlammschlacht zwischen Lis und den ehemaligen Bandmitgliedern. Kollege Rüdiger Stehle hatte seinerzeit ausführlich in einem Artikel zu den Ereignissen Stellung bezogen.



Mit einem komplett neuen Line-Up wurden dann zwei Konzerte auf dem TRVEHEIM-Festival und im Riffelhof absolviert. Die neue Besetzung ist jetzt nach gut einem halben Jahr schon wieder Geschichte.



Gitarrist Niklas Berger gab gestern über sein Facebookprofil folgendes bekannt:



"Hey Leute, ich möchte euch alle hiermit informieren, dass Johnny und ich die Band Stormwitch verlassen. Ich möchte gar nicht auf weitere Details eingehen, aber jeder, der schon mit der Band Stormwitch zusammen gearbeitet hat, weiß an welcher Person das liegt. Vielen Dank an alle Fans, die uns so herzlich aufgenommen haben. Es waren zwei geile Gigs, die ich noch lange in Erinnerung behalten werde. Johnny und ich spielen auch weiterhin zusammen in einer anderen Band und hoffen, dass wir euch bald wieder auf den Bühnen dieser Welt begrüßen dürfen.



Cheers und Rock On



Nick"



Somit sind beide Gitarristen Niklas Berger und Jonathan Kröner nicht mehr dabei. Von offizieller Seite gibt es noch kein Statement zu diesem Split. Und es natürlich auch noch nichts bekannt, in wieweit die kommenden geplanten Auftritte beim The Abyss und Rock und loc Festival gefährdet sind.



Das Statement des Gitarristen lässt durchblicken, dass der Grund für die Trennung wohl wieder mal bei Managerin Lis zu suchen ist, mit der wohl keiner so recht kann, zumindest nicht längerfristig, was nicht nur durch diverse Aussagen von ehemaligen Mitgliedern mehr als nur einmal, sondern auch durch die öffentlich ausgetragene, letztjährige Schlammschlacht bestätigt wurde.



Ich finde, dass es an der Zeit ist, STORMWITCH in aller Würde zu beerdigen. Jede weitere Neubelebung wäre meine Ansicht nach auch nur von kurzer Dauer und würde das Andenken an eine der besten deutschen Metalbands der 80er noch weiter beschädigen.

Quelle: Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: stormwitch