Am 15. Dezember wird es "The Bell" über Karthago Records in limitierter Auflage auf Vinyl erscheinen. Der Vorverkauf der mit drei Bonustracks erweiterten Ausgabe wird am 1. Dezember beginnen. Das Debüt der Bayern, die damals noch sehr zügig unterwegs waren, wird folgende Lieder enthalten:

Seite A

1. The Bell

2. Wheels

3. Midnight Angel

4. Woman

5. I Hold You

6. Broken Harmonies

Seite B

7. Bright Fog

8. Hazle The Witch

9. Garden Of Evil

10. Wheels (Demo, Bonustrack)

11. Warrior (Bonustrack)

12. Paradise (Bonustrack)

Total Playing Time: 47:23 min