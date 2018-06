Mittlerweile ist es raus: Die nordeuropäische Melodic-Metal-Schmiede arbeitet an ihrem 16. Studioalbum. Anfang Juni ging es für STRATOVARIUS in die Sonic Pump Studios in Helsinki. Weitere Details sind noch nicht bekannt; wir halten euch auf dem Laufenden!

