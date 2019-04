STREAMS OF BLOOD bringt

Die deutschen Black Metaller werden 13 Lieder auf dem Album haben, die live eingespielt wurden. Vertreten sind diese Stücke, darunter auch der neue Song 'Death Notice':

1. Death Notice

2. Deepest abyss of my soul

3. Temple of blood

4. Fullmoon era

5. Atomic exhumation

6. The sense

7. Bringer of light

8. Regeneration

9. Beast reflect

10. Speak with the serpents

11. Von der Realität in das ewige Licht

12. Final Journey

13. An eternal kingdom of fire

Vorbestellungen für die Vinyl-Ausgabe nimmt Deaf Sparrow entgegen. Das Album wird sonst nur digital veröffentlicht werden.