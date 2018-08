STRIKER: Neues Album

Vor wenigen Wochen erst hat mich die kanadische Truppe einmal mehr von ihrer unglaublichen Live-Power bei ihrem Auftritt beim "Bang Your Head!!!"-Festival schwer beeindruckt und dadurch die Vorfreude auf ein neues Album erheblich gesteigert.

Das von den Burschen als Appetizer dafür runtergeholzte 'Heart Of Lies' fügte sich perfekt in die Setliste ein und stand früheren Exponaten in Sachen Jubelstimmung in Publikum in nichts nach. Zu diesem Track existiert seit kurzer Zeit ein abgefahrenes Lyric-Video:

Und auch das Artwork und die Trackliste des am 26. Oktober erscheinenden Geräts wurden bereits veröffentlicht:

Trackliste:

1. Heart Of Lies

2. Position Of Power

3. Head Of Power

4. On The Run

5. The Front

6. Play To Win

7. Standing Alone

8. Summoner

9. Heavy Is The Heart

10. Hands Of Time

Begleitend und unterstützend zur Veröffentlichung von "Play To Win" werden STRIKER übrigens am 9. August auf ihrer offiziellen Website eine Crowdfundingkampagne starten!

Quelle: CMM Gmbh Redakteur: Walter Scheurer Tags: bang your head striker kanada