STRIKER: Neues Album steht in den Startlöchern, Tournee mit SKULL FIST im November

Den 26. Oktober sollten sich Fans von zeitgemäß-traditionellen Metal-Klängen unbedingt rot im Kalender anstreichen! An diesem Tag erscheinen nämlich "Way Of The Road" und "Play To Win", die heißersehnten neuen Dreher von SKULL FIST und STRIKER.

Dem nicht genug, wird sich das kanadische High-Energy-Doppel auch für eine gemeinsame Gastspielreise in unsere Breiten aufmachen um uns auf der "Maple Meltdown 2018"-Tournee die Ohren durchzupusten.

Wer eine der beiden Formationen schon einmal live gesehen hat, wird wissen, was da auf uns zukommt. Wer nicht, der sei von STRIKER-Frontmann Dan Cleary vorgewarnet. Der nämlich lässt uns jetzt schon wissen: "It’s going to be wild!"

Hier zur Übersicht nochmal die Daten:

03.11.2018 - BEL, Roselare - De Veerlichte Geest

04.11.2018 - UK, Camden - The Lounge

05.11.2018 - NL, Tillburg - Little Devil

06.11.2018 - FR, Lyon - Rock'N'Eat

07.11.2018 - FR, Colmar - Le Grillen

08.11.2018 - Lichtenfels - Paunchy Cats

09.11.2018 - Essen - Turock

10.11.2018 - Mannheim - MS Connexion Complex

11.11.2018 - CH, Zürich - Werk 21

12.11.2018 - A, Wien - Escape

13.11.2018 - München - Backstage

14.11.2018 - PL, Tichy - Underground Pub

15.11.2018 - PL, Lodz - Magnetofon Klub

16.11.2018 - Cham - L.A.

17.11.2018 - Lindau - Club Vaudeville

18.11.2018 - Frankfurt - Elfer