STRYPER - vom Herrn verdammt und von Walmart aussortiert?

Was den christlichen US-Metallern STRYPER pünktlich zur morgen anstehenden Veröffentlichung ihres neuen Albums "God Damn Evil" passiert ist, das ist mit dem Wörtchen "kurios" noch recht milde beschrieben.



Wie die Band und die Promoagentur Nashville Publicity Group mitteilen, weigert sich die große US-amerikanische Einzelhandelskette Walmart, das neue STRYPER-Album in die Regale zu stellen, weil der Titel anscheinend zu anstößig sei. Dass der Laden hierbei weniger Humor und Sprachgefühl beweist als die gesamte White-Metal-Szene und das nicht-englischsprachige Ausland zusammen, ist recht offensichtlich und durchaus tragisch. So zeigt sich STRYPER-Frontmann Michael Sweet betroffen und erklärt für all diejenigen, die Probleme im Rahmen der Rezeption sprachlicher Finessen haben, langsam und nachvollziehbar: "Wir sind enttäuscht. Bei STRYPER ging es immer darum, die Leute zum Denken über den Tellerrand anzuregen. Unser neuer Albumtitel 'God Damn Evil' ist ein Statement, das unsere Gesellschaft braucht. Wir haben mit ansehen müssen, wie das Böse zu neuer Größe erwuchs, und dieser Titel ist einfach ein Gebet, das Gott darum bittet, all das Böse um uns herum zu bannen und zu verbannen. Viele Ketten haben uns bei diesem Statement unterstützt, Walmart leider nicht. Das Seltsame daran ist, dass wir gedacht hatten, dass Walmart am ehesten unsere Intention verstehen würde. Unglücklicherweise war das nicht der Fall. Auch wenn wir deren Entscheidung respektieren und die Sache nun erledigt ist, ist es schon frustrierend zu sehen, dass eine positive, gute Botschaft so missverstanden und missinterpretiert wird."



Als Außenstehender wundert man sich indes kaum mehr, dass die Entscheidungsträger großer Konzerne, die dort die Musikregale bestücken, bisweilen so basisfremd sind, dass sie auch nur auf die Idee kommen konnten, dass ausgerechnet STRYPER anno 2018 zur "gottverdammt bösen" Band mutiert sein könnte.



