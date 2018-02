ST. ELMOS FIRE:

Die US Metaller werden am 30. März ihr neues, fünftes Album "Evil Never Sleeps" veröffentlichen. Hier ist die Trackliste:

1. We Will Not Die 04:01

2. Rise 04:21

3. Betrayer 05:03

4. Lord of Thunder 05:31

5. I Begin 05:10

6. Evil Never Sleeps / Doomsday 05:21

7. Soultaker 03:58

8. Across the Nations 04:14

9. Asleep in the Never 05:41

10. Hammer 03:51

11. Unslaved 05:00

12. Wasted 04:40

13. Evil Never Sleeps / Doomsday (Alternate Version) 05:20

'I Begin' ist jetzt als erste Single bereits per Soundcloud anhörbar.