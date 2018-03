Die deutschen Prog-Könner von SUBSIGNAL legen am 25. Mai 2018 ihr bereits fünftes Album vor. Veröffentlicht wird das "La Muerta" betitelte Werk via Gentle Art Of Music. Das dürfte erneut ein wahres Fest werden, das Markus Steffen, Arno Menses und Co. abliefern werden. Als Gäste sind Marjana Semkina (I AM THE MORNING), sowie die Label-Kollegen von RPWL Kalle Wallner, Markus Jehle und Yogi Lang zu hören.



Das Album erscheint als CD-Digipak und als Doppelvinyl im Gatefold. Die Tracklist liest sich wie folgt:



01) 271 Days

02) La Muerta

03) The Bells Of Lyonesse

04) Every Able Hand

05) Teardrops Will Dry In Source Of Origin

06) The Approaches

07) Even Though The Stars Don't Shine

08) The Passage

09) When All The Trains Are Sleeping

10) As Birds On Pinions Free

11) Some Kind Of Drowning



Erste Tourdaten stehen auch bereits:

10.10. München - Backstage

11.10. Ludwigsburg - Rockfabrik

13.10. Arnsberg - Breaking Silence Festival

14.10. Frankfurt Nachtleben



Mehr Daten werden in Kürze bekannt gegeben.

Quelle: CMM Online Redakteur: Peter Kubaschk Tags: subsignal la muerta sieges even i am the morning blind ego rpwl