In unserem Interview verkündete Ingo es uns schon, jetzt ist es offiziell: Die NEON EKUSTIK Tournee von SUBWAY TO SALLY erscheint als Live-Album! Im vergangenen Frühjahr überraschte die Band um Eric Fish mit der halb akustischen, halb elektronischen Konzertreihe - statt dem gewohnt opulenten Metal-Sound von Bodenski und Co bestimmten Westerngitarre und Mundharmonika das Klangbild.

Die Konzertmitschnitte entstanden auf der kompletten Tour, die besten Abende haben es schließlich auf die CD geschafft. Erscheinen wird die Scheibe am 10. März 2017.