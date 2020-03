SUFFOCATION mit Abschied beim PSOA

Das Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de – gibt die nächste Band bekannt: SUFFOCATION. "Eins dieser Highlights, die uns persönlich ganz besonders am Herzen liegen", lassen die Veranstalter um Chef Mieze wissen. Bis in zwei Wochen sollen alle Bands der diesjährigen Festivalausgabe bekannt sein. Wir hoffen, dass wir alle bis zu unserem Lieblingsfestival die Corona-Krise gut überstanden haben!



Der SUFFOCATION-Gig beim Party.San wird zugleich eine der letzten Europashows mit Originalsänger Frank Mullen sein. Der inzwischen 50-Jährige war seit dem 2013er Album "Pinnacle Of Bedlam" aus beruflichen Gründen nur noch selten live auf der Bühne zu sehen. Nun feiern die Brutalo-New Yorker den Abschied des charismatischen Erfinders des Hand-chops.



Das Party.San findet vom 6. bis 8. August 2020 auf dem Flughafen Obermehler im thüringischen Schlotheim statt. Tickets gibt es hier und weitere Infos auf der Festival-Homepage. Das bislang bestätigte Billing in alphabetischer Reihenfolge:



1914 | ALCEST | ANOMALIE | ASPHYX | BENEDICTION | BEYOND CREATION | BLOOD INCANTATION | BORKNAGAR | BÜTCHER | CARCASS | CARNATION | CAROOZER | DISMEMBER | FLESHCRAWL | GRACELESS | HIGH SPIRITS | HIRAX | IDLE HANDS | IMPALED NAZARENE | INFERNÄL MÄJESTY | KADAVERFICKER | KATATONIA | LUNAR SHADOW | MALEVOLENT CREATION | MANEGARM | MAYHEM | MOTOROWL | NOCTURNUS AD | NORNIR | OBSCURITY | ONSLAUGHT | ORIGIN | RAZOR | REVEL IN FLESH | SACRED REICH | SAOR | SCALPTURE | SHAPE OF DESPAIR | SINNERS BLEED | SPACE CHASER | SUFFOCATION | THRON | TOTAL HATE | UADA | VISIGOTH | WHOREDOM RIFE | WOLVES IN THE THRONE ROOM | WORMROT







