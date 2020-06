SUICIDE SILENCE geht virtuell auf Tour

39 Termine über 14 Länger und 5 Kontinente, aber das Ganze digital, das ist die Welttour der US-Amerikaner, bei der jeder Stream nur in einer bestimmten Region zu empfangen sein wird und in dem Erwerb eines Tickets für $10 auch der Zugang zu einem besonderen Merch-Store enthalten ist.

Die Band kommentiert: "Die Zeit ist gekommen! Wir haben uns mit Nuclear Blast & BandsInTown zusammengeschlossen, um eine Streamingtour mit 39 Shows für euch zusammenzustellen, die den ganzen Juli über laufen wird - und die ersten Tickets sind ab jetzt erhältlich! Obwohl jede Show unter dem Namen einer Stadt laufen wird, haben wir uns dazu entschieden, die Konzerte für jeden zugänglich zu machen, der sich in demselbem US-Bundesstaat oder in demselben Land befindet. Außerdem könnt Ihr euch selbst mit einbringen und Songwünsche bei Social Media abgeben oder Länder- und Städtewünsche posten, in denen ihr uns in Zukunft gerne spielen sehen würdet. Diese Streams werden ein gigantisches Fanerlebnis für jeden SUICIDE SILENCE Anhänger und jede Show wird nur ein einziges Mal gestreamt und dann nie wieder irgendwo zu sehen sein. Kommt und feiert mit uns!"

Die Shows werden über SSVirtualTour.com zu sehen sein, wo es auch Tickets geben wird. Hier sind die bisher bestätigten Termine:

Donnerstag, 2. Juli 2020

New York, NY (7pm EDT)



Freitag, 3. Juli 2020

Boston, MA (7pm EDT)

Los Angeles, CA (7pm PDT)



Sonntag, 5. Juli 2020

Norfolk, VA (7pm EDT)

Las Vegas, NV (7pm PDT)



Montag, 6. Juli 2020

London, GB (8pm BST)

Baltimore, MD (7pm EDT)



Mittwoch, 8. Juli 2020

Atlanta, GA (7pm EDT)

Phoenix, AZ (7pm MST)



Donnerstag, 9. Juli 2020

Stuttgart, DE (7pm CEST)

Santiago, CL (7pm GMT-4)

Samstag, 11. Juli 2020

Chicago, IL (7pm CDT)

