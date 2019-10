SUIDAKRA - erst Hörprobe zu

Wie bereits berichtet, wird es von SUIDAKRA anlässlich des 25. Wiegensfestes das Jubliäumsalbum "Echoes Of Yore" geben, für welches die Band im Sommer 2019 zehn ihrer größten Hits der Vergangenheit im Gernhart Studio unter der Ägide von Martin Buchwalter neu eingespielt haben. Die Trackliste wurde hierbei per Kickstarter von den Fans der bestimmt und als besonderes Referenz an die Bandgeschichte hat auch der ehemalige Sänger Marcel Schoenen seine früheren Gesangsparts neu eingesungen. Das schöne, bandtypische Artwork stammt einmal mehr von Kris Verwimp und die Trackliste sieht nun wie folgt aus:

01. Wartunes

02. The Quest

03. Havoc

04. Morrigan

05. Rise Of Taliesin

06. Hall Of Tales

07. Pendragon's Fall

08. Banshee

09. Warpipes Call Me

10. Lays From Afar

Spielzeit: 50:51 min

Erscheinen wird das Album am 15.11.2019 über MDD Records. Die limitierte Doppeldecker-Digipak-Edition enthält zusätzlich eine DVD mit dem 2019er-Auftritt der Band in Wacken:

1. Intro + Pendragon's Fall

2. The IXth Legion

3. Stone Of The Seven Suns

4. Dead Man's Reel

5. Pair Dadeni

6. March Of Conquest

7. Balor

8. Wartunes

Spielzeit: 43:32 min

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: suidakra echoes of yore wacken mdd