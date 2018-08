SULPHER: Neues Album

Die britische Industrial-Metal-Band SULPHER hat am 31.08.2018 ihr zweites Album veröffentlicht. Das Werk trägt den Namen "No One Will Ever Know". Die Band um Rob Holliday, der bereits als Gitarrist MARILAN MANSON und THE PRODIGY tätig war, hat sich für das zweite Album rund fünf Jahre lange Zeit gelassen. Das Resultat kann man zum gleichnamige Titelsong begutachten.



Gleichzeitg hat die Band folgende Konzerttermine bestätigt:



09.12. - Düsseldorf, Pitcher

10.12. - Mannheim, MS Connexion

11.12. - München, Backstage Club

12.12. - Köln, MTC

13.12. - Frankfurt, Cave

15.12. - Berlin, Musik & Frieden

