SULPHER hat ein neues Album und ein Video

Am Freitag ist bereits "No One Will Ever Know" der britischen Alternative Rock-Band SULPHER über SPV erschienen, an dem die Band fünf Jahre lang gearbeitet hat. Dazu gibt es ein Video zu dem Titellied: Youtube.

Wer SULPHER erleben möchte, hat im Dezember auf verschiedenen deutschen Bühnen Gelegenheit dazu:

09.12. - Düsseldorf, Pitcher

10.12. - Mannheim, MS Connexion

11.12. - München, Backstage Club

12.12. - Köln, MTC

13.12. - Frankfurt, Cave

15.12. - Berlin, Musik & Frieden