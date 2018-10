SULPHUR AEON mit Artwork

Sicher ist das neue Album von SULPHUR AEON, "The Scythe Of Cosmic Chaos", das Death-Metal-Album, auf das fast die gesamte Szene wartet. Nun haben wir endlich auch das neue Artwork vorliegen, und wenig überraschend ist es phänomenal (denkt an die Vorgänger).

Einen Videoclip mit einem ersten Song vom neuen Album findet ihr hier. Dass 'Yuggothian Spell' Lovecraft-lastig ist, dürfte niemanden überraschend.

Am 22.12.2018 wird es eine gemeinsame Album-Release-Show mit CHAPEL OF DISEASE geben - der anderen aufstrebenden deutschen Death-Metal-Truppe, die wohl gerade in aller Munde ist. Im Club Volta in Köln steigt die Party. Die äußerst fair erhältlichen Tickets gibt es hier.