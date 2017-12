SUMMER BREEZE 2018: AT THE GATES ist dabei

Die Pioniere des skandinavischen Death Metals werden in Dinkelsbühl spielen, wie und heute der Adventskalender des Festivals verraten hat. Damit sieht das gesamte bekannte Billing so aus: ALESTORM, AT THE GATES, BEARTOOTH, BEHEMOTH, DIRKSCHNEIDER, EISBRECHER, J.B.O., KADAVAR, ORIGIN. Tickets gibt es bei EMP.



