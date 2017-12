SUMMER BREEZE 2018: BEARTOOTH ist dabei und J.B.O.

Oh je, ich kenne die gar nicht. Aber auf der Seite des Summer Breeze gibt es ein Video, das ich gleich mal hier einbinde. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen ähnlich. Hier ist 'In Between': Youtube.

Och, das ist aber ein netter Melody-Core, das klingt lecker. Außerdem hat AFM Records übrigens J.B.O. für das folgende Summer Breeze angekündigt. Damit sieht das Billing bislang so aus: ALESTORM, BEARTOOTH, BEHEMOTH, DIRKSCHNEIDER, J.B.O., ORIGIN.

Tickets gibt es bei sbtix.