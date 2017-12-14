SUMMER BREEZE 2018: KORPIKLAANI, ANNISOKAY, TANKARD, WOLFHEART
Kommentieren
Dinkelsbühl im Partyrausch! Anders kann man die Kombination aus KORPIKLAANI und TANKARD nicht kommentieren. Dazu noch WOLFHEART und die Deutschen ANNISOKAY. Klingt gut! Hier ist das gesamte Billing:
ALESTORM, ANNISOKAY, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, AT THE GATES, BACKYARD BABIES, BEARTOOTH, BEHEMOTH, CANNIBAL CORPSE, DIRKSCHNEIDER, EISBRECHER, GOATWHORE, J.B.O., JASTA, KADAVAR, KORPIKLAANI, MISERY INDEX, MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN, ORIGIN, SOLSTAFIR, TANKARD, TOXIC HOLOCAUST, WOLFHEART.
- Quelle:
- Summer Breeze
- Redakteur:
- Frank Jaeger
- Tags:
- summer breeze 2018 korpiklaani annisokay tankard wolfheart
0 Kommentare