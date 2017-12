SUMMER BREEZE 2018: Neun weitere Bands angekündigt!

Jetzt gibt es aber noch ordentlich Nachschlag! Für Dinkelsbühl im August hielt der Adventskalender gleich neun Bands bereit: ARCH ENEMY, PARADISE LOST, GRAVEYARD, SEPULTURA, ROSS THE BOSS, FARMER BOYS, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, ANY GIVEN DAY, BLASMUSIK ILLENSCHWANG.

Hier ist das gesamte bekannte Billing:

ALESTORM, AMARANTHE, ANNISOKAY, ANY GIVEN DAY, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, ARCH ENEMY, AT THE GATES, BACKYARD BABIES, BEARTOOTH, BEHEMOTH, BLACK DAHLIA MURDER, BLASMUSIK ILLENSCHWANG, BLOODBATH, BROKEN TEETH, CALIBAN, CANNIBAL CORPSE, DIRKSCHNEIDER, DYING FETUS, EINHERJER, EISBRECHER, ESKIMO CALLBOY, FARMER BOYS, FEUERSCHWANZ, GOATWHORE, GRAVEYARD, J.B.O., JASTA, KADAVAR, KATAKLYSM, KORPIKLAANI, METAL ALLEGIANCE, MISERY INDEX, MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, ORANGE GOBLIN, ORDEN OGAN, ORIGIN, PARADISE LOST, ROSS THE BOSS, SALTATIO MORTIS, SEPULTURA, SICK OF IT ALL, SIRENIA, SOLSTAFIR, TANKARD, TOXIC HOLOCAUST, WOLFHEART.

