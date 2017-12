SUMMER BREEZE 2018: Nuclear Blast Label Night komplett!

Mit den Ankündigungen im Adventskalender hat das SUMMER BREEZE den Mitwoch, die traditionelle Label Night der Donzdorfer Nuclear Blast Records, komplettiert. Das Ganze wird so aussehen:

ANY GIVEN DAY

FARMER BOYS

GRAVEYARD

PARADISE LOST

SEPULTURA

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

Coole Sache, vor allem die FARMER BOYS und das NIGHT FLIGHT ORCHESTRA reizen mich, aber PARADISE LOST war zuletzt auch immer gut und im Zelt wird das möglicherweise intensiver als der letzte Auftritt auf der Hauptbühne des Summer Breeze, wo die Band mich nur bedingt begeistern konnte. Dazu SEPULTURA, deren letzte Alben durchaus stark waren, GRAVEYARDS Retrorock und Metalcore von ANY GIVEN DAY. Ein beachtliches Billing für den Vorabend des Festivals. Wer da hin möchte, muss aber Festivaltickets haben, denn für den Mittwoch wird es keine Tageskarten geben. Daher: Karte kaufen bei EMP.