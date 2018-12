SUMMER BREEZE 2019: Das Billing wächst um fünf weitere Bands

Mit KRISIUN, HÄMATOM, THE OCEAN, LORD OF THE LOST und NASTY erweitert das SUMMER BREEZE Festival 2019 ihre Liste.

Mit dabei sind auch: AFTER THE BURIAL, AVATAR, BULLET FOR MY VALENTINE, CRIPPLED BLACK PHOENIX, DEICIDE, EMPEROR, GAAHLS WIRD, HAMMERFALL, KING DIAMOND, KNASTERBART, LIONHEART, MESHUGGAH, OF MICE AND MEN, ZEAL AND ARDOR.

Datum:15. bis 18. August

Ort: Dinkelsbühl

Tickets gibt es auf der Festivalwebseite noch bis zum 12. Februar zum Sonderpreis von 122 Euro zzgl. Gebühren zu kaufen.

