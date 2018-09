SUMMER BREEZE 2019: Ticketinformationen, günstiges

Es steht zwar noch nichts fest für das SUMMER BREEZE 2019, aber seien wir ehrlich: Ist das nicht wurscht? Wir kennen die musikalische Mischung, es werden wieder so viele tolle Bands dabei sein, dass wir es gar nicht alles werden sehen können, und die Rahmenbedingungen sind ebenfalls bekannt. Was ist daher der Schluss? Genau, man könnte doch einfach sofort ein Ticket kaufen, denn die Blind Tickets sind vergünstigt! Bis zum 1. November zahlt man für die Eintrittskarte zu dem Vier-Tages-Event nur 111 Euro (plus Porto, falls man sich für ein Hardticket entscheidet; dafür erhalten die ersten 10000 Besteller eine SUMMER BREEZE 2017-DVD kostenlos dazu, die Print At Home-Tickets sind portofrei, aber ohne DVD). Es kommt noch besser: in den 111 Euro sind die Vorverkaufsgebühr und Camping bereits enthalten. Eventuell braucht man dann nur noch ein Parktcket für das Auto, das gibt es aber nur vor Ort und nicht im Vorverkauf. Der Versand des E-Tickets erfolgt per Mail ab Mitte September, Versand des Hardtickets + DVD erfolgt ab Mitte Oktober.

Kennt ihr eigentlich den "Club 666"? Wer sowieso immer auf dem SUMMER BREEZE ist, könnte noch mehr Geld sparen, indem er eine Eintrittskarte für die Jahre 2019, 2020 und 2021 für 321 Euro erwirbt. Das bedeutet einen unschlagbar günstigen Preis und weitere Vergünstigungen wie VIP-Status ohne Aufpreis, eine personalisierte Mitgliedskarte, Vorbestellmöglichkeit für Merchandise, ein exklusives CLUB 666-Armband und exklusives Merchandise. Es wird nur 666 dieser Tickets geben, daher empfehle ich, schnell zuzuschlagen, bevor sie weg sind.