SUMMER BREEZE 2019 bringt Kontrastprogramm

Die Dinkelsbühler haben man wieder tief im Stilmixer gewühlt und drei völlig unterschiedliche Bands bekannt gegeben. Da sind einmal die skandinavischen Death Metaller UNLEASHED, dazu die, ähm, Jodelbande VAN CANTO (na ja, ich muss ja auch mal eine Pause machen...) und die Mannheimer CYPECORE. Okay, die passen zu UNLEASHED. Hier ist das gesamte bisherige Billing:

ABORTED, AFTER THE BURIAL, AHAB, AIRBOURNE, AVATAR, BULLET FOR MY VALENTINE, CASPIAN, CRIPPLED BLACK PHOENIX, CYPECORE, DEICIDE, EMPEROR, GAAHLS WIRD, HÄMATOM, HAMMERFALL, HIGH POWER, KING DIAMOND, KNASTERBART, KRISIUN, LEGION OF THE DAMNED, LIONHEART, LORD OF THE LOST, MESHUGGAH, NASTY, OCEANS OF SLUMBER, OF MICE AND MEN, SUBWAY TO SALLY, THE OCEAN, THY ART IS MURDER, TURBOBIER, UNLEASHED, VAN CANTO, VERSENGOLD, ZEAL AND ARDOR.

Tickets gibt es auf der Festivalwebseite noch bis zum 12. Februar zum Sonderpreis von 122 Euro zzgl. Gebühren zu kaufen. Mittlerweile sind so viele Bands bekannt, dass es eigentlich keinen Grund mehr gibt, nicht sofort zuzuschlagen!