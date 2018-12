SUMMER BREEZE 2019 mit fettem Nachschlag

Ich war mal ein paar Tage nicht da, deswegen kann ich heute mal richtig aus dem Vollen schöpfen und nicht weniger als 13 neuen Bands für das dinkelsbühler Spektakel ankündigen: CRADLE OF FILTH, EVERGREEN TERRACE, THE DOGS, TESTAMENT, GRAND MAGUS, DORNENREICH, UNPROCESSED, NAPALM DEATH, BEAST IN BLACK, THE CONTOTIONIST, BURNING WITCHES, DOWNFALL OF GAIA, UNE MISERE.

Damit sieht das komplette Billing bisher so aus:

ABORTED, AFTER THE BURIAL, AHAB, AIRBOURNE, AVATAR, BEAST IN BLACK, BULLET FOR MY VALENTINE, BURNING WITCHES, CASPIAN, CRADLE OF FILTH, CRIPPLED BLACK PHOENIX, CYPECORE, DEICIDE, DESERTED FEAR, DORNENREICH, DOWNFALL OF GAIA, DUST BOLT, EMPEROR, EQULIBRIUM, EVERGREEN TERRACE, GAAHLS WIRD, GET THE SHOT, GRAND MAGUS, GUTALAX, HÄMATOM, HAMMERFALL, HARPYIE, HIGH POWER, KAMBRIUM, KING DIAMOND, KNASTERBART, KRISIUN, THE LAZYS, LEGION OF THE DAMNED, LIONHEART, LORD OF THE LOST, MESHUGGAH, NAPALM DEATH, NASTY, OCEANS OF SLUMBER, OF MICE AND MEN, RECTAL SMEGMA, RISE OF THER NORTHSTAR, ROTTING CHRIST, SUBWAY TO SALLY, TESTAMENT, THE CONTOTIONIST, THE DOGS, THE OCEAN, THY ART IS MURDER, TURBOBIER, UNE MISERE, UNLEASHED, UNPROCESSED, VAN CANTO, VERSENGOLD, ZEAL AND ARDOR.

Tickets gibt es auf der Festivalwebseite noch bis zum 12. Februar zum Sonderpreis von 122 Euro zzgl. Gebühren zu kaufen.