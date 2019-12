SUMMER BREEZE 2020: Neue Bands, Advent, Advent

Zeit für ein Update, denn das SUMMER BREEZE, das Festival im idyllischen Dinkelsbühl, hat auch in diesem Jahr einen Band-Adventskalender. Am 1. Dezember befindet sich darin niemand geringeres als die Schweden OPETH! Das ist ja gleich mal ein Hammer. Damit sieht das bisherige Billing so aus:

DARK FUNERAL, FROG LEAP, JINJER, OPETH, SALTATIO MORTIS, WARDRUNA, WHILE SHE SLEEPS

Tickets für das Festival, das noch über 100 weitere Bands bekannt geben wird, kosten aktuell 129 Euro für das E-Ticket und 132 Euro für das Hardticket im Summer Breeze Ticketshop für vier tolle Tage im metallischen Sommer Süddeutschlands!