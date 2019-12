SUMMER BREEZE 2020: Update mit vielen neuen Bands

So langsam nimmt das Billing Form an. Klar, es fehlen noch viele Bands, aber mittlerweile finde ich schon zahlreiche Highlights, ein paar sind auch unter den neu bekannt gegebenen Bands. Da wären nämlich: DARK TRANQUILITY, Frauenpower in Form von THUNDERMOTHER, VULTURE, EISREGEN, KRAANIUM, sibirischer Folk mit NYTT LAND, SACRED REICH, SHADOW OF INTENT, DJERV, MYRKUR, FLESHCRAWL, LÜT darf auch mal wieder hier rocken, EMIL BULLS und AGRYPNIE genauso wie TRIDDANA und ENSIFERUM.

Damit sieht das Ganze nun so aus: AGRYPNIE, AMORPHIS, CATTLE DECAPITATION, CYTOTOXIN, DARK FUNERAL, DARK TRANQUILITY, DEBAUCHERY, DESPISED ICON, DJERV, EISREGEN, EMIL BULLS, ENSIFERUM, FIDDLER'S GREEN, FLESHCRAWL, FROG LEAP, GLORYHAMMER, GOD IS AN ASTRONAUT, HAGGEFUGG, INFECTED RAIN, JINJER, KRAANIUM, LÜT, MYRKUR, NEAERA, NYTT LAND, OPETH, PRIMAL FEAR, SACRED REICH, SALTATIO MORTIS, SHADOW OF INTENT, SLOPE, SONATA ARCTICA, STRAY FROM THE PATH, SWALLOW THE SUN, THE OKLAHOMA KID, THE VINTAGE CARAVAN, THUNDERMOTHER, TRIDDANA, VULTURE, WARDRUNA, WHILE SHE SLEEPS, WARKINGS, WOLVES IN THE THRONE ROOM.

Bis zum 31.12.2019 kosten die Tickets 129 Euro für alle Tage, danach muss man zehn Euro mehr hinlegen. Also nichts wie hin in den Ticketshop des Dinkelsbühler Festivals!