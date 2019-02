SUMMER BREEZE OPEN AIR 2019: Frühbucherpreis endet am 12.02.2019

Der aktuelle Frühbucherpreis für das SUMMER BREEZE OPEN AIR 2019 endet am 12.02.2019. Er beträgt im Vorverkauf 122,00 Euro. Ab dem 13.02.2019 wird das Ticket dann 133,00 Euro kosten. Camping ist dabei inklusive. Das Parkticket pro Fahrzeug gibt es nicht im VVK sondern wird direkt beim Festival verkauft.



Das SUMMER BREEZE OPEN AIR findet vom 14.8. bis 17.8.19 in Dinkelsbühl statt.



In den letzten Tagen wurden zudem weitere Bands bestätigt.



Diese sind:



PARKWAY DRIVE

AVANTASIA

KVELERTAK

KISSIN DYNAMITE

MUSTASCH

DYSCARNATE

HYPOCRISY

SOILWORK

DEATH ANGEL

ENSLAVED

NAILED TO OBSCURITY

ENDSEEKER

EVIL INVADERS

INGESTED

LETTERS FROM THE COLONY

LOATHE

MIDNIGHT

WINDHAND



Die komplette Übersicht gibt es auf der Festival-Homepage.

