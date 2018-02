Die New Yorker Alternative Rocker werden am 23. März ihr zweites Album mit dem Titel "Twentytwo in Blue" veröffentlichen. Die junge Band, deren Mitglieder zum Veröffentlichungstermin alle 22 Jahre alt sein werden, hat bereits zwei Videos ausgekoppelt. Hier ist 'Crisis Fest': Youtube.

Nachschlag gefällig? Okay, und hier kommt 'I Was A Fool': Youtube.

SUNFLOWER BEAM absolvierte bereits eine erfolgreiche UK-Tournee und beide neuen Lieder fanden sich in der Playlist der BBC wieder. In Deutschland ist die Band noch nicht ganz so erfolgreich, aber wer auf handgemachte Gitarrenmusik steht, kann ja mal an einem dieser Termine vorbeischauen:

12.04. Hamburg – Molotow

13.04. Berlin – Rosis

15.04. AT-Wien - Chelsea

17.04. CH-Lausanne - Le Romandie

18.04. CH-Zürich - Bogen F

19.04. Köln – Blue Shell

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

01. Burn It

02. I Was A Fool

03. Twentytwo

04. Crisis Fest

05. Memoria

06. Puppet Strings

07. Only A Moment

08. Human For

09. Any Way You Like

10. Sinking Sands

11. Oh No, Bye Bye

Die Band hat ein paar Anmerkungen zu ihren Musik und der Tatsache, dass sie nicht unpolitisch zu Werke gehen:

Nick Kivlen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Künstler unserer Art in der Lage ist, derzeit ein Album zu machen, welches nicht durch die Linse des politischen Klimas von 2016 und 2017 blickt. Einige Songs sind definitiv massiv durch das - als was auch immer man es beschreiben will, was die Trump-Administration bisher war - beeinflusst ist."

Julia Cumming: "Ein Wort, welches mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich über das Album nachdenke ist 'lovable'. Wir wollen, dass die Songs etwas sind, womit die Leute eine Verbindung aufbauen und sie für sich vereinnahmen können. Denn das ist, wonach ich in Songs suche und dies ist das Erlebnis möchten wir anderen ermöglichen."