SUNKEN: Finnische Melancholie in so richtigem Dunkel

Das Quartett ist der Dunkelheit zugetan, denn es entwirft Musik der Sorte Death Doom. Beim italienischen Label Argonauta Records wird am 10.07.2020 das Debüt namens "From Slow Sleep Like Death" erscheinen. Wer die Sonne nicht leiden kann, sollte hier zuschlagen.

