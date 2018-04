SUNSTORM: Neues Album im Juni

Eben haben wir berichtet, dass Joe Lynn Turner in Minsk in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, doch das nächste Album mit ihm am Mikrophon steht bereits in den Startlöchern. Seine Band SUNSTORM wird das fünfte Album am 8. Juni unter dem Namen "The Road To Hell" mit diesen Liedern veröffentlichen:

Only The Good Will Survive

The Road To Hell

On The Edge

Blind The Sky

My Eyes On You

Future To Come

Everywhere

Resurrection

Calling

State Of The Heart

Still Fighting