SURGICAL STRIKE: Erstes Video vom kommenden Album der deutschen Thrash Metaller

Am 24. Januar erscheint das Hammeralbum "Part Of A Sick World" von SURGICAL STRIKE. Geboten wird feinster Thrash Metal der Marke Bay Area, allerdings made in Germany. 'Dead End Gone' nennt sich der erste Video-Clip daraus, welcher die geballte Urkraft des Fünfers in sich bündelt. YouTube.

