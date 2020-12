SUZI QUATRO veröffentlicht Weihnachtssingle

Zur besinnlichsten Zeit des Jahres beglückt uns SUZI QUATRO mit der Christmas Single: 'My Heart And Soul (I Need You Home For Christmas)'



Suzi Quatro: "Also, der Lockdown hatte gerade begonnen. Mein Sohn arbeitete im Studio jeden Tag an neuen Ideen für unser nächstes Album. Die perfekte Gelegenheit, da keiner von uns unterwegs war. Ich saß auf der Terrasse, entspannte mich und hörte durch die offene Studiotür diesen absolut wunderbaren Track. Eine Basslinie, ein spärlicher Gitarrenakkord und eine Schlagzeugbegleitung, es klang wie für mich maßgeschneidert. Ich rannte ins Studio (natürlich mit Maske) und bat meinen Sohn, sofort ein Mikrofon für mich aufstellen. Ohne lange nachzudenken und ohne etwas aufzuschreiben, sang ich die ersten vier Zeilen des Songs genauso, wie sie am Ende geblieben sind. So etwas passiert, wenn man spürt, einen wirklich großen Song zu haben ... und genau das spüren wir. Ich wünsche allen Frohe Weihnachten!"



Das Video könnt ihr euch hier ansehen:





Die Single ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich: https://suziquatro.lnk.to/MyHeartAndSoul





SUZI QUATRO live 2021



30.04. Ulm - CCO Halle

09.05. Dessau - Anhalt Arena

10.05. Dresden - Kulturpalast

12.05. Wuppertal - Historische Stadthalle

14.05. Mönchengladbach - Red Box

17.05. Berlin - Friedrichstadtpalast

22.05. Siegen/Hilchenbach - KulturPur

23.05. Fulda - Esperantohalle

28.05. Stuttgart - Liederhalle

29.05. Friedrichshafen - Graf Zeppelin Haus

30.05. Augsburg - Kongress am Park

26.06. Neuleiningen - Burgsommer

01.08. Seebronn - Rock of Ages Festival

04.08. Monschau - Burg Monschau

14.08. Mülheim - Freilichtbühne

21.08. Rust - Europa Park

03.09. Cottbus - Stadthalle

04.09. Zwickau - Stadthalle

05.09. Dexheim - Kultur auf dem Hof

03.10. Neuruppin - Kulturkirche (ausverkauft)

30.10. Dillingen - Lokschuppen

06.11. Mannheim - Rosengarten

18.12. Leipzig-Arena