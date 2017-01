SWEEPING DEATH: Debüt-EP

Progressive Töne und klassischer Thrash Metal, das kann durchaus perfekt zusammenpassen, wie etwa das grandiose "Terminal Redux" von VEKTOR im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt hat. In die gleiche Kerbe schlagen auch die deutschen Newcomer SWEEPING DEATH, die am 19. Januar ihre Debüt-EP "Astoria" in Eigenregie auf den Markt bringen.

Passend zum Release sind die Jungs auch an folgenden Terminen auf deutschen Bühnen unterwegs:

28.01.2017 - Troisdorf

24.02.2017 - Augsburg

10.03.2017 - Füssen

01.04.2017 - München

28.10.2017 - Pfronten